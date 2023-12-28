2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Что он сулит знакам зодиака? Ответ на эти вопросы — в астрологическом прогнозе.

Овен

Для Овнов 2024 год будет годом новых возможностей и перемен. Вы сможете добиться больших успехов в карьере, если будете проявлять инициативу и не бояться брать на себя ответственность. Вас ждет удача в любви и личных отношениях.

Телец

Для Тельцов 2024 год будет годом стабильности и благополучия. Вы сможете добиться успеха в работе, если будете последовательны и настойчивы. На горизонте — улучшение финансового положения.

Близнецы

Для Близнецов 2024 год будет годом общения и новых знакомств. Вы сможете расширить свой круг общения и найти новых друзей. Преуспеете в образовании. Совершите долгожданные крупные покупки.

Рак

Для Раков 2024 год будет годом семьи и дома. Вы сможете укрепить свои отношения с близкими людьми и создать уютную атмосферу в доме. Не заставит себя ждать и удача в самореализации.

Лев

Для Львов 2024 год будет годом успеха и признания. Вы сможете добиться больших успехов в карьере и общественной деятельности, начать еще больше помогать другим.

Дева

Для Дев 2024 год будет годом здоровья. Вы сможете улучшить свое физическое и психическое состояние. Вас ждет успех в приумножении своего капитала.

Весы

Для Весов 2024 год будет годом гармонии и равновесия. Вы сможете найти баланс между работой и личной жизнью. Вас ждет исполнение самых заветных желаний.

Скорпион

Для Скорпионов 2024 год будет годом перемен и новых возможностей. Фактически вы сможете начать новую жизнь и достичь больших успехов везде, где только захотите.

Стрелец

Для Стрельцов 2024 год будет годом открытий. Вы сможете отправиться в увлекательное путешествие и узнать что-то новое. Также вас ждет удача в карьере, которые отразится заработной плате и перспективах в целом.

Козерог

Для Козерогов 2024 год будет годом упорного труда и достижений. Вы сможете достичь больших успехов как на работе, так и в личной жизни, наладить быт, сделать свою жизнь более комфортной.

Водолей

Для Водолеев 2024 год будет годом самовыражения. Вы сможете реализовать свои творческие способности, добиться успеха в карьере и обзаведетесь новыми верными друзьями.

Рыбы

Для Рыб 2024 год будет годом любви и романтики. Вы сможете встретить свою вторую половинку или укрепить существующие отношения. А еще вас ждет удача в творчестве и крупное денежное поступление.