Утром 12 декабря в Харькове мужчина сгорел в лифте. В полшестого спасатели приехали тушить пожар в лифте в девятиэтажке и нашли внутри тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Во время ликвидации одного из пожаров в Харькове обнаружено тело погибшего человека. Событие произошло в 05:24 12 декабря в жилом 9-этажном доме по ул. Сергея Грицевца. Горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 кв. Тело человека находилось внутри горящего лифта", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 жителей.

В Харьковском горсовете сообщили, что причиной пожара в лифте жилой многоэтажки на ул. Сергея Грицевца, которая произошла сегодня утром, предположительно, была не техническая неисправность.

Как сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, по словам специалистов, эпицентр огня находился именно в кабине.

"Был ли это умышленный поджог уголовного характера или неосторожное обращение с огнем - надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие", - отметил директор департамента.

Ранее мы писали, что в Днепре сожгли импровизированный мемориал памяти погибших от ракетного удара по многоэтажному дому. Поджигатели пока не найдены.