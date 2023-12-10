В Днепре сожгли импровизированный мемориал памяти погибших от ракетного удара по многоэтажному дому. Поджигатели пока не найдены.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"10 декабря на остановке, где горожане оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память жертв российского удара, произошло возгорание. Полицейские отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия по установлению причины пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, 14 января в ходе массированной атаки по Украине одна из ракет прилетела в многоэтажный дом в Днепре. Сообщалось, что погибли 46 человек, а еще девять считались пропавшими без вести. Всего пострадавших насчитывалось 127.

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