Власти Турции планируют повысить минимальную цену на недвижимость, за покупку которой дают гражданство. С 2024 года планку планируют поднять на 200 тысяч долларов - до 600 тысяч.

Об этом сообщает местный телеканал Samanyolu Haber.

Сейчас для получения гражданства в Турции достаточно иметь недвижимость на сумму не менее 400 тысяч долларов, но в перспективе планируется увеличить эту планку до 600 тысяч. Новые правила могут быть введены в 2024 году,

В октябре продажи жилья иностранцам сократились на 53% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня за последние 3 года.

В 2017 году в Турции была запущена программа, позволяющая иностранцам получить гражданство при условии покупки недвижимости. Изначально для этого требовалось приобрести недвижимость на сумму не менее 1 миллиона долларов, однако в сентябре 2018 года минимальная сумма была снижена до 250 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что в сети появились слухи, что Турция прекратила выдавать гражданство в обмен на покупку недвижимости. Сейчас сумма покупки для получения так называемого золотого паспорта Турции составляет 400 тысяч долларов. Чаще всего услугой пользуются россияне.

По данным национального института статистики, только в июле они купили 772 квартиры из 2,8 тыс. объектов недвижимости, купленных иностранцами.