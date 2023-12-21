Европейский суд признал незаконными действия УЕФА и ФИФА по запрету создания футбольной Суперлиги в 2021 году.

УЕФА заблокировала создание этого турнира. Суд же постановил, что у международных федераций нет монополии на клубные соревнования и что Суперлига может быть создана.

Это турнир, который продвигают несколько ведущих футбольных клубов (в частности, Барселона, Реал Мадрид и Ювентус) как альтернативу Лиге чемпионов, обвиняя УЕФА в нечестном распределении средств.

Президент Реал Мадрид Флорентино Перес заявил, что "сегодняшнее решение суда имеет огромное историческое значение, подчеркивая два ключевых вывода. Во-первых, европейский клубный футбол больше не будет монополией. А во-вторых, все клубы теперь будут сами решать, что им делать дальше".

Руководство еще не созданной Суперлиги обещает клубам большие выплаты, чем от УЕФА.

Напомним в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, испанские Атлетико Мадрид, Барселона, Реал Мадрид, а также итальянские Интер, Милан и Ювентус.

Ранее УЕФА заявляла, что направит дело трех клубов, которые до сих пор не покинули проект новой европейской футбольной Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы организации. При этом клубы, которые добровольно вышли в "качестве жеста доброй воли" сделают пожертвование в 15 млн евро, а также согласятся на удержание 5% доходов, которые будут получены за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.