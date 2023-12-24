В российском Санкт-Петербурге продали на электронном аукционе старую визитную карточку президента РФ Владимира Путина. Цена лота составила два миллиона рублей (более 21 700 долларов) при стартовой цене в одну тысячу рублей (чуть больше 10 долларов).

Об этом сообщается на сайте аукционной площадки, данные которой приводят российские СМИ.

Отмечается, что на аукцион была выставлена визитная карточка Путина во времена его работы в 1990-е годы на посту советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Несколько телефонных номеров на этой визитке написаны рукой Путина. Ранее максимальная ставка составляла 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в 1 тысячу рублей, а за пять часов до начала торгов максимальная ставка была 200 тысяч рублей.

Данные победителей торгов аукционная площадка не разглашает.

Ранее мы рассказывали, что во Франции шляпа Наполеона, в которой он бежал с острова Эльба, ушла с молотка за рекордные почти два миллиона евро.

А в прошлом году флисовую кофту Владимира Зеленского более чем за три миллиона гривен продали на аукционе в Лондоне.