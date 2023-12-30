С приближением Нового года многие покупают к праздничному столу шампанское. Однако из-за изменений климата к 2050 году этот игристый напиток может исчезнуть.

Об этом пишет CNN со ссылкой на новые данные ученых.

По данным стартапа ClimateAi из Силиконовой долины, три сорта винограда, используемые почти во всем шампанском — шардоне, пино нуар и пино менье — входят в число сотен других, находящихся на грани исчезновения. Угроза связана с потеплением и изменением погодных условий в некоторых из самых известных винодельческих регионов мира, включая Шампань на севере Франции.

По данным ClimateAi, к 2050 году эти популярные сорта винограда могут прекратить свое существование. Неутешительный прогноз составлен с опорой на глобальные климатические модели, спутниковые и полевые данные.

Авторы исследования предупреждают, что количество регионов, где в настоящее время выращивают винные сорта винограда, сократится более чем вдвое, если глобальная температура поднимется на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным Программы ООН по окружающей среде, мир преодолеет этот порог в текущем столетии, если в ближайшее время не будут сокращены выбросы углекислого газа. При потеплении на 4 градуса до 85% этих земель перестанут быть жизнеспособными.

"Если говорить конкретно о шампанском, это уникальный напиток. Для его насыщенного вкуса требуются теплые солнечные дни, а для создания той кислотности, которая придает ему свежесть, нужны прохладные ночи. Но по мере того, как климат становится теплее, теплые солнечные дни могут стать слишком жаркими, а прохладные ночи исчезнуть", - сказал вице-президент ClimateAi Уилл Клеттер.

Мировое производство вина в 2023 году уже стало самым низким за 60 лет. Во многом этот спад произошел из-за экстремальных погодных явлений. Италия потеряла свою позицию ведущего мирового производителя вина из-за нескольких неблагоприятных погодных явлений, в том числе нерегулярных осадков, которые спровоцировали появление ложной мучнистой росы, а также наводнений, града и засухи.

По словам Клеттера, с темпами нагрева планеты виноделам необходимо начать учиться адаптироваться – возможно, переносить производство вина в севернее, чтобы поддерживать отрасль.

Согласно отчету Reuters, во французском регионе Шампань виноделы в 2021 году собрали самый низкий урожай с 1957 года из-за экстремальных погодных явлений — от сильной жары до ранних заморозков, а также сильных дождей. В докладе говорится, что это обошлось Франции в общей сложности примерно в 2 миллиарда долларов.

В 2021 году мы сообщали, что весенние морозы во Франции практически уничтожили новое вино.

Мы также рассказывали, что после глобального потепления ученые ожидают глобальное замерзание. Оно начнется сразу в конце столетия.