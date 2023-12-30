Тернопольский горрайонный суд назначил год испытательного срока патрульному Александру Рыбалко, который остановил судью Тульчинского районного суда Винницкой области Сергея Ковганича за нарушение правил дорожного движения и задержал его, надев наручники. По закону запрещено задерживать судью до решения суда, за исключением совершения тяжких преступлений.

Об этом сообщает Zaxid.Net.

Как установило следствие, 31 мая 2023 года Рыбалко нес службу на трассе Стрый – Умань – Днепр – Изварино. В полдень у села Смыковцы Тернопольского района патрульный остановил автомобиль Mercedes-Benz ML 350, за рулем которого находился председатель Тульчинского районного суда Ковганич. Рыбалко объяснил ему, что остановил автомобиль из-за превышения скорости.

По требованию патрульного Ковганич показал паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и удостоверение главы суда. После чего полицейский сообщил, что рассматривает административное дело о нарушении ПДД, а на время разбирательства ограничивает водителя в передвижении. Председатель суда с аргументами патрульного не согласился, сел в автомобиль и уехал с места инцидента.

Позже патрульный с сослуживцем догнали судью, принудили его остановиться и задержали за побег, надев наручники. Затем на служебном авто патрульных его доставили в управление полиции. Однако по закону "О судоустройстве и статусе судей" судья неприкосновенен и без согласия Высшего совета правосудия не может быть задержан.

Из-за этого нарушения Рыбалко сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий с применением "специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего". В суде патрульный свою вину признал частично.

Он утверждает, что хотя и задержал судью неправомерно, тот все же нарушил ПДД: вместо разрешенных 50 км/ч ехал на скорости 110 км/ч. Патрульный добавил, что во время проверки документов судья вел себя вызывающе и агрессивно, поэтому он не успел рассмотреть его документы. А после бегства с места остановки судья не реагировал на требование патрульных остановиться, поэтому они были вынуждены обогнать автомобиль нарушителя и перекрыть проезд. О том, что Ковганич - судья, как утверждает Рыбалко, он узнал уже в отделении.

Ковганич в суде отрицал нарушение ПДД и отметил, что патрульные знали, что он судья и что его задержание с наручниками является нарушением. Он утверждает, что уехал с места остановки, поскольку патрульные вели себя неоднозначно.

Сотрудники ГБР на суде обнародовали видеозаписи с нагрудных патрульных камер, из которых понятно, что полицейские на момент задержания знали, что водитель-нарушитель является судьей.

Суд признал Рыбалко виновным в превышении служебных полномочий и назначил 3 года лишения свободы с лишением права работать в Нацполиции. Однако заменил заключение на год испытательного срока.

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