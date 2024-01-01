В новогоднюю ночь пьяная девушка-блогер в Брянске РФ демонстративно сожгла свой российский паспорт.

Процесс блогерша транслировала на своей странице в соцсетях.

Действие происходило возле входа в одно из местных увеселительных заведений. На видео собравшиеся вокруг девушки молодые люди одобрительными возгласами приветствовали ее поступок, а также в свою очередь сжигали рублевые банкноты.

По данным местных пабликов, позже блогерша по имени Евгения в соцсетях заявила, что сожгла документ из-за "уродливой фотки".

Напомним, накануне московская блогерша приехала отдыхать в Карпаты, после чего попала на беседу в СБУ.

Ранее мы писали, что в мае Россия обвинила украинские и американские спецслужбы в организации сожжения Корана около мечети в Волгограде. Коран сжег житель Волгограда Никита Журавель, который работал курьером. После задержания он заявил, что действовал якобы по указанию СБУ.

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