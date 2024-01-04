В США собака одной американской семьи съела четыре тысячи долларов наличными, однако хозяевам после терпеливой работы с продуктами жизнедеятельности пса уже удалось восстановить большую часть суммы.

"Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов", - написала хозяйка пса Керри Ло в своем Инстаграме.

Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр.

"Мы уже восстановили 3 550 долларов!" - похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое "самое дорогое произведение искусства".

Ранее мы рассказывали, что полиция Матхуры (один из старейших городов Индии, штат Уттар-Прадеш) сообщила, что крысы съели не менее 581 кг конфискованной марихуаны, хранящейся на складах. Суд не поверил силовикам и потребовал предоставить доказательства произошедшего.

А в Днепре собака сама открыла коньяк, выпила бутылку и попала в клинику с сильным похмельем.