В США собака не защитила дом от вора.

В соцсетях распространяется снятое камерами наблюдения видео с инцидентом, а пользователи называют питомца худшей сторожевой собакой в мире.

Вор проник в частный гараж в Сан-Диего с целью похитить велосипед за 1300 долларов. Собака породы золотистый ретривер, которая должна была охранять дом, подбежала к грабителю и тут же стала с ним играть и дружелюбно махать хвостом.

Преступник даже задержался и вернулся обратно в гараж, чтобы обстоятельно погладить собаку. Во время ласк пес лез к преступнику в лицо, пытаясь его облизать. Ретривер явно полюбил мужчину и не хотел, чтобы непрошеный гость прекращал играть с ним.

Однако вскоре велосипедный вор все же скрылся с места преступления с добычей. Пес так ни разу на него не гавкнул.

Ранее мы рассказывали, как в центре Киева вор обокрал магазин женской одежды, чтобы сделать подарок своей девушке.

Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали 36-летнего вора, который успел украсть шесть телефонов за один день.