Знаменитый мост "Золотые ворота" в американском городе Сан-Франциско оборудовали специальной сеткой для предотвращения самоубийств.

Об этом говорится в заявлении шоссейно-транспортного округа "Мост "Золотые ворота".

"На мосту "Золотые ворота" установлен непрерывный физический барьер по всей длине пролета длиной 1,7 мили (2,7 км). Система предотвращения самоубийств, также известная как сетка, была установлена примерно на 95% восточной и западной сторон моста", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что главная цель - "снижение количества смертей".

За более чем восемь десятилетий существования моста почти 2000 человек покончили с собой, бросившись с него в воду. Из всех прыгнувших выжили менее 50.

Вдоль пролёта моста установлены специальные телефоны, по которым потенциальные самоубийцы могут связаться с центром кризисного консультирования. Надписи у этих телефонов сообщают: "Надежда есть. Позвони. Последствия прыжка с этого моста фатальны и трагичны".

Два последних десятилетия на мосту фиксировалось в среднем по 30 суицидов в год, а в 2023 году, когда еще только шел монтаж улавливающей сети, этот показатель сократился вдвое.

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