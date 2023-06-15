В Москве на висячий Крымский мост через Москву-реку, расположенный на трассе Садового кольца, забрался мужчина. Он угрожал прыгнуть вниз.

Об этом сообщили российские издания.

Место происшествия оцепили, к мосту никого не пускали, движение в районе ЧП почти застопорилось.

Спасатели на пожарной лестнице поднялись к мужчине и вели с ним переговоры, уговаривая его не прыгать.

Переговоры завершились успешно: простояв на опоре почти два часа, мужчина решил спуститься.

Оказавшись на земле, мужчина сразу де предпринял попытку убежать, но был задержан полицией.

Это уже третий подобный случай на Крымском мосту в Москве за неделю. 15 июня мужчина спрыгнул с верхушки сооружения, упавшего заметили охранники Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, они позвонили в экстренные службы и вызвали спасателей. В течение пяти минут мужчину достали из воды. В каком состоянии, неизвестно.

А 14 июня аналогичное ЧП закончилось трагедией.

Крымский мост соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Высота его пилонов составляет более 28 метров.

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