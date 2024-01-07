Пассажирские самолеты серии MAX от компании "Боинг" продолжают преследовать неудачи.

У авиалайнера Boeing 737 MAX 9, совершавшего рейс Портленд-Онтарио, на высоте пяти километров оторвало дверь аварийного выхода. Воздух вырывал у пассажиров их вещи, а матери прижимали к себе младенцев, чтобы их не унесло ветром.

Никто не пострадал, и самолет смогли посадить в Портленде. Но после этого власти США запретили полеты более чем 170 самолетов Boeing.

Самолет, попавший в ЧП, сошел с конвейера всего два месяца назад и летал с 11 ноября. Теперь все лайнеры этого типа в США запрещены к полетам.

В целом у серии MAX уже были серьезные проблемы. В 2018 и 2019 годах разбились два самолета MAX-8, погибли 346 человек. После этого все MAX-8 и MAX-9 были отстранены от полетов по всему миру почти на два года. Запрет был снят после того, как Boeing отрегулировал систему автопилота.

В прошлом году нашлись новые производственные дефекты. Компания прекратила поставки, проверяя проблемы с рулевой системой.

Ранее сообщали, что американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать незакрепленный болт в самолётах. Согласно заявлению Boeing, проверка каждого самолета займет около двух часов, и все новые 737 Max будут проходить эту проверку перед передачей клиентам.

Напомним, что крушение самолета Boeing 737-8 Max авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году, в результате которого погибли 157 человек, было вызвано неисправностью защитной системы. Известно, что 10 марта 2019 года самолет, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна.