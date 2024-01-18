19 января 2024 года православные христиане отмечают праздник Крещение Господне, известный также как Крещение Христа, по григорианскому календарю. Этот день считается одним из важнейших событий в христианской истории, воплощающим в себе момент крещения Иисуса Христа в реке Иордан. 18 января - Крещенский сочельник.

"Страна" рассказывает историю праздника и публикует красивые открытки.

Крещение Господне 2024: история и традиции праздника

Согласно Священному Писанию, Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю, прося о крещении.

Слова Иоанна: "Мне нужно быть крещенным тобою, и ты ли приходишь ко мне?" (Мф. 3:14) подчеркивают особую святость этого события. После крещения Иисуса, открывается небо, и Дух Святой является в облике голубя, а Бог говорит: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3:17).

Эта духовная трансформация символизирует обновление и очищение верующих от грехов, открывая им путь к благодати и спасению. Сам Креститель Иоанн говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф. 3:2), напоминая всем о важности покаяния и обращения к богу.

Перед праздником Крещения Господня православные христиане вступают в период строгого поста, известного как Крещенский пост. В это время они воздерживаются от мяса, молочных продуктов и других удовольствий, приготавливая свои души к духовному перерождению.

Основным обрядом Крещения является купание в святой воде. По традиции, в этот день священник освящает воду в храме, а затем прихожане погружаются в нее, символизируя свое собственное крещение и очищение от грехов. Это таинство отражает библейское крещение и является неотъемлемой частью православной веры.

В ряде стран крещенский обряд включает традицию купания в проруби на водоемах, даже если поверхность воды покрыта льдом. Это демонстрирует несокрушимую веру и готовность пройти через трудности во имя своей духовной жизни.

Крещение Господне - это также время семейных празднеств и совместных молитв. В Крещенский сочельник многие семьи собираются вместе, чтобы праздновать, разделяя трапезу и радость в общении друг с другом.

С Крещением Господним: открытки и картинки

Поздравить с Крещенским сочельником друзей, родственников и коллег можно также с помощью открыток и картинок, которые мы публикуем ниже.