Министерство иностранных дел Польши заявило, что отказывается от подачи иска в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском, в которой погибло польское руководство во главе с президентом Лехом Качиньским.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

"В связи с ликвидацией по решению министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года подкомиссии по расследованию авиакатастрофы одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел предоставил прокурору Бену Эммерсону информацию о прекращении действия письма о намерениях и отказе от его реализации", - говорится в сообщении.

Вскоре после прихода к власти правительство Дональда Туска распустило комиссию по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, заявив, что она "пыталась уничтожить" версию о том, что случившееся - ошибка пилота, а не действия России.

Напомним, что 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет​ Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели в Россию на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

Ранее сообщалось, что Россия не выдаст Польше смоленских диспетчеров, которых подозревают в катастрофе самолета Качиньского.