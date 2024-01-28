За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа Shahed-136/131, совершила 82 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении отражены 7 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении отбили 11 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 7 атак в районах Ивановского и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 14 атак недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отбиты 3 атаки южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Накануне командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

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