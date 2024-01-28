В воскресенье, 28 января, в Житомирской области в результате пожара в частном доме погибли девочки 2021 и 2022 годов рождения.

Об этом сообщают пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и полиция Житомирской области в Фейсбуке.

"По предварительной информации, в селе Грабняк родители с тремя старшими детьми на некоторое время ушли к соседям, дома остались двое младших детей. Когда же родители вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания. Их вынесли на улицу и попытались привести в чувство, но спасти младенцев не удалось", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели предполагают, что причиной пожара стали вещи и детская кровать, стоявшие вплотную к печке.

В свою очередь в полиции области уточнили возраст погибших детей - год и 2,5 года.

"Предварительно, дети отравились угарным газом. От растопленной печки загорелась одежда, которая лежала на кровати вплотную к горячей стене. От дыма и угара, к сожалению, дети погибли", - говорится в сообщении.

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