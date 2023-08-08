В Ровенской области 11-летний мальчик погиб в результате детских шалостей с огнем. Инцидент произошел 7 августа в селе Жадковка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как удалось предварительно выяснить, двое детей играли с огнем в хозяйственной постройке, где находились две канистры с легковоспламеняющимися веществами. Также рядом стояла паяльная лампа с бензином. На одном из мальчиков загорелась одежда, а другой выбежал в летнюю кухню звать взрослых на помощь.

Когда взрослые прибежали, то в здании все было охвачено огнем, и они не смогли туда попасть.

Спасатели ликвидировали пожар. Приблизительно в двух метрах от входной двери хозяйственного здания бойцы ГСЧС обнаружили мертвое тело ребенка.

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