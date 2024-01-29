Музыкантов российской рок-группы "Би-2", задержанных в Таиланде, содержат на жаре в камере под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке.

Об этом рассказал журналист и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев.

По его словам, у участников группы отобрали средства связи, а также не предоставили перевод судебных документов.

Кроме того, утверждает Козырев, в камеру к музыкантам периодически "подсаживают" русскоговорящих "переговорщиков", которые оказывают на них психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

Ранее о подробностях задержания в Таиланде рассказали сами музыканты "Би-2".

Также мы сообщали, что на остров Бали в Индонезии не впустили Максима Галкина.

А рэпера Моргенштерна не впустили в Дубай, где он жил в последнее время.

Все они выступают против вторжения РФ в Украину.

При этом во многих случаях, по данным СМИ, меры против этих артистов принимаются по просьбам российских властей.

Как мы уже писали, власти РФ, похоже, начали системно "перекрывать кислород" артистам, которые выступают против действий России в Украине, и которые уехали из страны.