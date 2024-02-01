Начался новый месяц – февраль 2024 года. По такому случаю предлагаем читателям прогноз погоды.

В Киеве ожидается преимущественно плюсовая температура. Минимальный минусовые отметки будут разве что ночью.

Средняя температура месяца: днем +5, ночью +1.

Максимум в дневное время +10 градусов и случится это 11 февраля.

Почти ежедневно будет идти дождь. Местами – вперемешку со снегом.

В Харькове погода будет мало отличаться от столичной.

Днем в среднем будет +4, ночью +2.

С 21 по 23 февраля включительно ожидаются сильные осадки – снежный дождь.

Облачно с прояснения 9-11 февраля. В остальные дни пасмурно.

В Днепре ожидается значительно меньше осадков – целых девять дней будут сухими. Правда, как и в первой столице Украины, небо прорвет снежно-дождливая масса 22 и 23 февраля.

Средняя температура днем +6, ночью +4.

12 февраля столбики термометров поднимутся до +12 градусов, но солнце продолжит скрываться за тучами.

В Одессе в феврале уже можно будет почувствовать запах весны.

Днем в среднем будет +8, ночью +4.

Температурный максимум ожидается 7 февраля, он составит +13.

Наиболее мощные осадки прогнозируются 16 февраля – сильный дождь со снегом.

Во Львове теплой будет первая половина месяца, несколько дней – даже +10.

Во второй половине месяца днем в среднем +1…+3, а ночью преимущественно -1.

Сильные осадки 13, 14 и 16 февраля.

Специально для наших читателей – гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль 2024 года.