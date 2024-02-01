Начался новый месяц – февраль 2024 года. По такому случаю предлагаем читателям прогноз погоды.
В Киеве ожидается преимущественно плюсовая температура. Минимальный минусовые отметки будут разве что ночью.
Средняя температура месяца: днем +5, ночью +1.
Максимум в дневное время +10 градусов и случится это 11 февраля.
Почти ежедневно будет идти дождь. Местами – вперемешку со снегом.
В Харькове погода будет мало отличаться от столичной.
Днем в среднем будет +4, ночью +2.
С 21 по 23 февраля включительно ожидаются сильные осадки – снежный дождь.
Облачно с прояснения 9-11 февраля. В остальные дни пасмурно.
В Днепре ожидается значительно меньше осадков – целых девять дней будут сухими. Правда, как и в первой столице Украины, небо прорвет снежно-дождливая масса 22 и 23 февраля.
Средняя температура днем +6, ночью +4.
12 февраля столбики термометров поднимутся до +12 градусов, но солнце продолжит скрываться за тучами.
В Одессе в феврале уже можно будет почувствовать запах весны.
Днем в среднем будет +8, ночью +4.
Температурный максимум ожидается 7 февраля, он составит +13.
Наиболее мощные осадки прогнозируются 16 февраля – сильный дождь со снегом.
Во Львове теплой будет первая половина месяца, несколько дней – даже +10.
Во второй половине месяца днем в среднем +1…+3, а ночью преимущественно -1.
Сильные осадки 13, 14 и 16 февраля.
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