На фронте увеличивается количество мышей в окопах, а также все более сложными становятся погодные условия.

Об этом свидетельствуют новые видео от украинских военных, опубликованные в ТикТоке.

Как сообщают бойцы, "мыши лазят везде табунами", что видно в роликах. Кроме того, мыши прогрызают вещи военных.

В связи с этим бойцы придумывают новые способы, как ловить грызунов, и даже создают целые системы для их отлова.

Также нахождение в окопах усложняется неблагоприятной погодой: из-за похолодания на некоторых участках фронта земля начала затвердевать. А на других участках окопы частично затапливает, земля превращается в грязь.

Ранее мы уже писали, что солдаты ВСУ в окопах страдают от нашествия мышей и борются с ними самодельными ловушками.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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