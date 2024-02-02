Украинскому артисту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом заявила пресс-служба Данилко в комментарии ТСН.

Артист утверждает, что официальная причина такого решения не указана ни в одном документе. Но Данилко уверен, что это было сделано по настоянию Кремля.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеёмся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", - заявил Данилко.

Ранее в ОАЭ также оштрафовали на 100 тысяч дирхамов (более 1 млн грн) российского комика Максима Галкина, который поддержал Украину и не пустили в Дубай рэпера Моргенштерна, хотя он жил там в последнее время.

Также Максим Галкин сообщал, что после "письма из Кремля" ему отказали во въезде в Индонезию.

На днях мы рассказывал, что российское консульство сорвало освобождение музыкантов "Би-2" из таиландской тюрьмы.