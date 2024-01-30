Музыканты "Би-2", задержанные в Таиланде, опровергают информацию, что вопрос их депортации уже решен.

Израильское издание Ynet писало, что их выдадут не в РФ, а в Израиль (несмотря на российское гражданство у отдельных участников группы). А одного музыканта - в Австралию.

"Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена", - говорится в сообщении группы в соцсетях.

Депортацию музыкантов "Би-2" из Таиланда в Израиль сорвало российское консульство, заявляет паблик группы.

Сообщается, что решение о депортации уже было принято вчера, были куплены авиабилеты.

Но сегодня после визита высокопоставленных российских дипломатов музыкантам объявили, что решение о депортации в Израиль отменено.

Участники группы отказались общаться с российским консулом.

Все они были задержаны 24 января после концерта на Пхукете из-за проблем с документами. Четверо из семи членов группы имеют израильские паспорта.

Как заявляют в группе, их содержат на жаре под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке в общей в камере на 80 человек.

Ранее о подробностях задержания в Таиланде рассказали сами музыканты "Би-2".