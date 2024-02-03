Бой украинского боксёра Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира перенесли на 18 мая.

Об этом сообщает организатор встречи - ведущий боксёрский промоутер Великобритании Queensberry Promotions на своей странице в соцсети Х.

Поединок пройдёт в столице Саудовской Аравии - городе Эр-Рияде.

Ранее встречу отложили из-за того, что Тайсон Фьюри травмировался на тренировке и ему наложили швы.

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что бой украинского чемпиона Александра Усика против британского боксера Тайсона Фьюри официально состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. На кону - звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Победитель станет первым абсолютным чемпионом в этой весовой категории с 1999 года.

Александр Усик является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Тайсон Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).