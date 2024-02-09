В биографии нового главкома ВСУ Александра Сырского многие обратили внимание на то, что он родился и учился военному делу в Российской Федерации.

При этом родители украинского главкома и его брат живут в России и сейчас.

Однако, для украинского генералитета это вполне привычная ситуация - многие представители командования ВСУ имеют те или иные связи с Россией или бывшим СССР. Более того, заместитель главкома ВСУ Забродский не только учился в РФ, но и в течение пяти лет служил в российской армии.

"Страна" выяснила, кто из высокопоставленных военных - бывших и нынешних - родились либо учились в РФ.

Главком ВСУ Александр Сырский

Новый главком Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржачского района Владимирской области РСФСР (ныне — Российская Федерация).

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал службу в 1986 году в Советской армии командиром мотострелкового взвода.

Родители и брат нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец — полковник ВС РФ в отставке, а ныне пенсионер, утверждают российские СМИ.

Родители, по данным издания, проживают во Владимире. Там же живет и брат Олег, который работает охранником.

До начала войны родители Сырского активно вели соцсети, где размещали посты, например, с марша "Бессмертного полка" в 2019 году, где они стоят с георгиевскими ленточками.

Агентство ТАСС поговорило с братом Сырского Олегом. Он подтвердил, что живет во Владимире, но уже много лет не общается с родственником.

"Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (в Украину — Ред.). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья", — сказал Олег.

Вскоре после назначения Сырского российские телеграм-каналы также начали делать перепосты, как утверждается, из соцсетей матери нового главкома ВСУ Людмилы Сырской.

В этих постах высказывается поддержка Путину, а также даются негативные комментарии в отношении Украины.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев

Сергей Наев, командующий Операцией объединенных сил, родился в Могилеве-Подольском Винницкой области.

Но военному делу обучался в РСФСР.

В 1987 году окончил Калининское суворовское училище (Тверь).

В 1991 году закончил Московское высшее военное командное училище.

Как минимум в 2018 году родные Наева проживали в аннексированном Крыму.

По словам Сергея Наева, его отец проживал в Крыму с 1995 года, где остался после завершения военной службы. Там же остался жить и младший брат Наева. Он работает в подразделении пенсионного фонда России.

"Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры", - рассказывал Наев в 2018 году и добавил, что официальных соглашений с братом он не заключал, поскольку "это - семейные дела".

"Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах брат передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки - ни для кого не секрет", - говорил Наев.

Он сказал, что за поступки брата отвечать не может.

"Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - заявил Наев.

Экс-глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак

Руслан Хомчак, возглавлявший Генштаб до 27 марта 2020 года, родился во Львове, но учился в РСФСР.

Генерал-полковник в 1988 году окончил Московское высшее военное командное училище имени Верховного Совета РСФСР.

С 1988 по 1992 год проходил службу в Группе советских войск в Германии и в Белорусском военном округе.

В Вооруженных силах Украины с января 1993 года.

Экс-глава Генштаба Виктор Муженко

Виктор Муженко, начальник Генштаба и бывший главком до 21 мая 2019 года, родился в селе Выступовичи Житомирской области.

В 1983 году Муженко окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище ВС СССР (ныне — Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище).

С 1984 по 1986 год занимал должности командира мотострелкового взвода и мотострелковой роты в Закавказском военном округе.

Бывший министр обороны Степан Полторак

Степан Полторак, министр обороны времен Петра Порошенко, родом из Одесской области.

Но высшее образование он получил в Орджоникидзевском командном училище при МВД СССР в городе Орджоникидзе (ныне - Владикавказ).

И только уже после обретения Украиной независимости окончил Академию вооруженных сил Украины.

Заместитель главкома ВСУ Михаил Забродский

Михаил Забродский, заместитель главкома ВСУ, командовавший Десантно-штурмовыми войсками до августа 2019 года, экс-депутат от партии Евросолидарность, родился в Днепропетровске.

Генерал-лейтенант, герой Украины закончил учебу уже не в РСФСР, а в Российской Федерации.

В 1994 году Забродский окончил Военную инженерно-космическую Краснознамённую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

После получения высшего образования в течение пяти лет проходил военную службу в вооружённых силах Российской Федерации.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко

Сергей Дейнеко, действующий глава Государственной пограничной службы, родился на Дальнем Востоке, в городе Биробиджане Еврейской автономной области.

Образование генерал-майор, напротив, получил уже в Украине, в Национальной академии ГПСУ в Хмельницком, где и продолжил карьеру.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх

Владимир Артюх, начальник Сумской военной администрации, родился в Благовещенске Амурской области.

Учился в Военно-воздушной академии имени Ю. О. Гагарина в Московской области.

Окончил ее в 1988 году по специальности командно-штабная оперативно-тактическая ВВС.