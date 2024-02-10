Украинцы все больше жалуются на блокировки банковских счетов во время сборов средств. Во время войны деньги собираются чаще чем, когда бы то ни было, и по самым разным поводам: кто-то помогает военным, кто-то пострадавшим от бомбежек и родственникам погибших бойцов, кто-то родным, уехавшим за границу.

Обычно организацией помощи занимаются не профессиональные волонтеры из специализированных организаций (с соответствующим статусом), а простые люди (физлица), которые хотят помочь. Иногда могут подключатся публичные деятели, например, народные депутаты.

Однако у всех могут впоследствии возникать проблемы с блокировкой счетов.

На днях так случилось с нардепом Ольгой Стефанишиной, которая собирала средства на помощь пострадавшим от ракетной атаки в Киеве, и очень быстро произошла блокировка со стороны monobank, люди не могли отправить пожертвования.

В банках "Стране" объяснили, что это не единичное, а очень распространенное явление.

Причина — сборы происходят на счета, которые зарегистрированы не на профессиональные волонтерские организации с соответствующим статусом. Обычно это карты простых физлиц, которые без предупреждения (банков) используют для сбора пожертвований.

Обычно в таких случаях возникает три проблемы:

Соблюдение стандартных требований по финансовому мониторингу, где резко возникший поток денежных переводов (даже небольших сумм) — это стандартный признак подозрительных или рисковых операций.

Соблюдение требований финмона публичным лицом (PEP) — политиком, нардепом, высокопоставленным чиновником, за которыми банки следят еще строже, понимая, что есть риск коррупции.

Нарушение/превышение количества транзакций, предусмотренных для конкретного карточного счета или карточного пакета. Как только лимит превышается — счет блокируется.

Например, Приватбанк еще перед войной (с октября 2021 года) ограничил количество исходящих и поступающих переводов между картами физлиц. Каждому клиенту позволили за один месяц отправить 100 переводов на другие украинские счета и 100 переводов получить на свой, а также сделать 25 перечислений за границу и 30 получить из-за рубежа. Приват объяснил этот лимит тем, что каждый месяц перечисления между картами проводит 7 млн их клиентов и 99,7% хватает этих лимитов.

Неофициально удалось выяснить, что ограничение возникло с целью остановить/минимизировать незаконную предпринимательскую деятельность. Госбанк с подачи власти старался подтолкнуть украинцев активнее открывать ФОПы (физлица-предпринимателей) и платить налоги, когда они зарабатывают на торговле в интернете, на рынках или на другом бизнесе.

Главный вопрос — что делать людям, организовывающим сборы, чтобы их счета не блокировали? Первый совет — получить статус волонтера и открыть в банке отдельный счет для этой деятельности. Но можно поступать и проще — заранее предупреждать банк о том, что вы хотите открыть денежный сбор для благотворительных целей, и не ведете хозяйственную деятельность. Это можно сделать через центр поддержки (по телефону, в чате). При этом банк может попросить клиента пройти повторную идентификацию с предоставлением документов (паспорт, налоговый код) и обновить данные по текущему доходу. Чем выше сумма дохода — тем на большую сумму позволят проводить карточных операций.

Например, monobank при доходе в 150 тыс. грн/мес. дает лимит по средней сумме операций в месяц на 600 тыс. грн, то есть соотношение ¼. Так человек может подстраховаться, хотя 100%-й гарантии от блокировок быть не может, если операция покажется банку подозрительной, он все равно может ее остановить и счет заблокировать.

"Банки обязаны знать планируемый объем поступлений на счета клиентов. Однако обращаем ваше внимание, что любое зачисление может попасть под проверку и потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Это связано с постановлениями НБУ №162 № 164", — объяснила менеджер monobank Диана.

Так что все равно нужно быть готовым отвечать на вопросы банка, если потребуется.