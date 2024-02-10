Блокировки банковских счетов во время сборов средств
Блокировки банковских счетов во время сборов средств

Украинцы все больше жалуются на блокировки банковских счетов во время сборов средств. Во время войны деньги собираются чаще чем, когда бы то ни было, и по самым разным поводам: кто-то помогает военным, кто-то пострадавшим от бомбежек и родственникам погибших бойцов, кто-то родным, уехавшим за границу.

Обычно организацией помощи занимаются не профессиональные волонтеры из специализированных организаций (с соответствующим статусом), а простые люди (физлица), которые хотят помочь. Иногда могут подключатся публичные деятели, например, народные депутаты.

Однако у всех могут впоследствии возникать проблемы с блокировкой счетов.

На днях так случилось с нардепом Ольгой Стефанишиной, которая собирала средства на помощь пострадавшим от ракетной атаки в Киеве, и очень быстро произошла блокировка со стороны monobank, люди не могли отправить пожертвования.

В банках "Стране" объяснили, что это не единичное, а очень распространенное явление.

Причина — сборы происходят на счета, которые зарегистрированы не на профессиональные волонтерские организации с соответствующим статусом. Обычно это карты простых физлиц, которые без предупреждения (банков) используют для сбора пожертвований.

Обычно в таких случаях возникает три проблемы:

  • Соблюдение стандартных требований по финансовому мониторингу, где резко возникший поток денежных переводов (даже небольших сумм) — это стандартный признак подозрительных или рисковых операций.
  • Соблюдение требований финмона публичным лицом (PEP) — политиком, нардепом, высокопоставленным чиновником, за которыми банки следят еще строже, понимая, что есть риск коррупции.
  • Нарушение/превышение количества транзакций, предусмотренных для конкретного карточного счета или карточного пакета. Как только лимит превышается — счет блокируется.

Например, Приватбанк еще перед войной (с октября 2021 года) ограничил количество исходящих и поступающих переводов между картами физлиц. Каждому клиенту позволили за один месяц отправить 100 переводов на другие украинские счета и 100 переводов получить на свой, а также сделать 25 перечислений за границу и 30 получить из-за рубежа. Приват объяснил этот лимит тем, что каждый месяц перечисления между картами проводит 7 млн их клиентов и 99,7% хватает этих лимитов.

Неофициально удалось выяснить, что ограничение возникло с целью остановить/минимизировать незаконную предпринимательскую деятельность. Госбанк с подачи власти старался подтолкнуть украинцев активнее открывать ФОПы (физлица-предпринимателей) и платить налоги, когда они зарабатывают на торговле в интернете, на рынках или на другом бизнесе.

Главный вопрос — что делать людям, организовывающим сборы, чтобы их счета не блокировали? Первый совет — получить статус волонтера и открыть в банке отдельный счет для этой деятельности. Но можно поступать и проще — заранее предупреждать банк о том, что вы хотите открыть денежный сбор для благотворительных целей, и не ведете хозяйственную деятельность. Это можно сделать через центр поддержки (по телефону, в чате). При этом банк может попросить клиента пройти повторную идентификацию с предоставлением документов (паспорт, налоговый код) и обновить данные по текущему доходу. Чем выше сумма дохода — тем на большую сумму позволят проводить карточных операций.

Например, monobank при доходе в 150 тыс. грн/мес. дает лимит по средней сумме операций в месяц на 600 тыс. грн, то есть соотношение ¼. Так человек может подстраховаться, хотя 100%-й гарантии от блокировок быть не может, если операция покажется банку подозрительной, он все равно может ее остановить и счет заблокировать.

"Банки обязаны знать планируемый объем поступлений на счета клиентов. Однако обращаем ваше внимание, что любое зачисление может попасть под проверку и потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Это связано с постановлениями НБУ №162 № 164", — объяснила менеджер monobank Диана.

Так что все равно нужно быть готовым отвечать на вопросы банка, если потребуется.

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