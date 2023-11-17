Полиция Киева расследует деятельность благотворительного фонда, чьи представители собирали деньги на улице якобы на нужды ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Представители фонда были одеты в военную форму, но военными при этом не являлись. Видео их конфликта с реальным ветераном появилось накануне в сети.

На нем люди в военной форме признают, что военными не являются, но не видят в этом никакой проблемы. Говорят, что они же не носят шевроны.

На место прибыла полиция и доставила пятерых представителей фонда в отделение. Было открыто уголовное производство по мошенничеству.

Идет проверка деятельности организации.

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