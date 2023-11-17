Полиция Киева расследует деятельность благотворительного фонда, который собирал деньги якобы на нужды ВСУ
Полиция Киева расследует деятельность благотворительного фонда, чьи представители собирали деньги на улице якобы на нужды ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Представители фонда были одеты в военную форму, но военными при этом не являлись. Видео их конфликта с реальным ветераном появилось накануне в сети.
На нем люди в военной форме признают, что военными не являются, но не видят в этом никакой проблемы. Говорят, что они же не носят шевроны.
На место прибыла полиция и доставила пятерых представителей фонда в отделение. Было открыто уголовное производство по мошенничеству.
Идет проверка деятельности организации.
Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.