Глава ГУР Кирилл Буданов раскритиковал январское решение суда ООН, который отказался признавать Россию виновной в финансировании терроризма на Донбассе.

В частности, суд отказался назвать Россию спонсором терроризма при сбитии "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает французская газета Liberation.

Как сказано в статье, суд сослался на то, что ЗРК "Бук", которым сбили самолет, это оружие, а не деньги. Таким образом со стороны РФ не было зафиксировано прямого перевода денежных средств на указанные обвинением цели.

Буданов, которого также цитирует издание, назвал такое решение суда "ошибкой и катастрофой". По его мнению, такой вердикт порождает "серьёзные риски".

"То есть Россия может свободно раздавать террористам ЗРК вместо денег для ударов по гражданским целям, и это, по логике ООН, в принципе не будет терроризмом", - сказал Буданов.

Напомним, суд в Гааге признал, что самолет MH17 в 2014 году сбили с территории подконтрольной "ДНР", действиями которой управляла РФ.

Как известно, пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года, погибли 298 человек - граждане десяти государств: Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Также мы писали, что Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко и Сергей Дубинский получили пожизненный срок по решению суда в Гааге по делу о сбитом малайзийском "Боинге" MH17.