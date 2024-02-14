Александр Лукашенко раскритиковал белорусскую молодежь, которая хочет одеваться в дорогие западные бренды. По его мнению, из-за этого Беларусь может "допрыгаться до Украины".

Об этом он заявил на совещании ректоров учреждений высшего образования.

"Одеться вся молодёжь наша хочет ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Ну наши нормально уже шьют - нет, надо там. А зачем тебе эта тряпка?" - задал вопрос Лукашенко.

По его словам, в США его удивило, что миллиардеры одеваются в простую одежду.

А в конце своего спича он внезапно вспомнил об Украине.

"Молодёжи надо откровенно об этом говорить, что ж мы обманываем сами себя. Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг - и мы там. Кто-то отсидится? Нет", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко объяснял, почему надо серьезно относиться к обучению молодежи.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - говорил президент Беларуси в 2021 году.

Также он предлагал отправить городскую молодежь в поле на трудовое перевоспитание.