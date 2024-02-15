Многие люди, купившие гарнитуру виртуальной реальности Apple Vision Pro, начали возвращать ее в магазины, жалуясь на дискомфорт.

Об этом пишет американский сайт о науке и технике The Verge.

Компания Apple позволяет вернуть любой свой продукт в течение 14 дней с момента приобретения - и первая волна покупателей Vision Pro (который стоит 3500 долларов) сделала возврат как раз к этому времени.

Пользователи жалуются, что гарнитура вызывает у них головную боль, ощущение "укачивания", покраснение и сухость глаз. К тому же очки тяжелые (650 гр) и перевешивают вперед. Один мужчина даже заявил, что от использования Apple Vision Pro у него лопнул кровеносный сосуд в глазу.

Покупатели говорят, что опыт использования гарнитуры был "волшебным", но слишком неудобным.

"Это просто слишком дорого и громоздко, чтобы даже пытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз, которые я испытывал. Я приду за следующей моделью", - заявил покупатель.

Ранее первые американцы замечены в новых очках дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Мы также сообщали, что в Киеве впервые использовали очки виртуальной реальности для снятия стресса при родах.