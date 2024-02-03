Первые американцы замечены в новых очках дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Официальный старт продаж очков состоялся в США в пятницу. Клиенты, оформившие предварительный заказ, начали получать устройства или забирать их в магазинах Apple Store.

Для Apple гарнитура смешанной реальности стала первым устройством в этом классе. Vision Pro представляет собой пару очков с изогнутым прозрачным внешним 3D-экраном. На внешнем экране видны глаза пользователя - это симуляция, которую устройство считывает заранее перед началом использования.

Управлять гарнитурой можно с помощью голоса или жестов. Пользователь может листать страницы текста с помощью движения глаз.

Vision Pro оснащены двумя внешними камерами для передачи видео, а также парой экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K внутри гарнитуры для функционала виртуальной реальности. Переключиться с виртуальной на дополненную реальность можно с помощью специального колесика.

Очки имеют расширенные возможности видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами. Помимо этого гарнитура позволяет смотреть фильмы в 3D формате.

Стоимость очков стартует от 3500 долларов.

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