После запрета китайским чиновникам пользоваться iPhone упали акции Apple - Bloomberg
Акции компании Apple упали почти на 3% за два дня после новостей о возможном запрете iPhone среди китайских чиновников.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом рыночная стоимость компании упала почти на 200 миллиардов долларов.
Несмотря на это, Apple остается лидером в рейтинге самых дорогих компаний мира с рыночной капитализацией 2,78 трлн долларов.
Китай является крупнейшим зарубежным рынком для продукции компании, а продажи в КНР составили около пятой части общего дохода компании в прошлом году.
Напомним, на днях сообщалось, что в Китае чиновникам ряда министерств запретили пользоваться iPhone на работе из соображений безопасности. Речь идёт о сотрудниках министерств, связанных с инвестициями, торговлей и международными отношениями. До конца месяца они обязаны сменить американскую марку смартфона на любую другую.
Ранее агентство Bloomberg отмечало, что в связи с войной технологий между США и Китаем в мире подорожает продукция Apple.
Тем временем стало известно, что российским медикам начали запрещать пользоваться продукцией американской технологической компании Apple.