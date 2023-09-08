Акции компании Apple упали почти на 3% за два дня после новостей о возможном запрете iPhone среди китайских чиновников.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом рыночная стоимость компании упала почти на 200 миллиардов долларов.

Несмотря на это, Apple остается лидером в рейтинге самых дорогих компаний мира с рыночной капитализацией 2,78 трлн долларов.

Китай является крупнейшим зарубежным рынком для продукции компании, а продажи в КНР составили около пятой части общего дохода компании в прошлом году.

Напомним, на днях сообщалось, что в Китае чиновникам ряда министерств запретили пользоваться iPhone на работе из соображений безопасности. Речь идёт о сотрудниках министерств, связанных с инвестициями, торговлей и международными отношениями. До конца месяца они обязаны сменить американскую марку смартфона на любую другую.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что в связи с войной технологий между США и Китаем в мире подорожает продукция Apple.

Тем временем стало известно, что российским медикам начали запрещать пользоваться продукцией американской технологической компании Apple.