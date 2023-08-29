Продукция американской компании Apple подорожает по всему миру из-за технологической войны США и Китая.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что около 80% партнеров Apple связаны с КНР. Однако компания предприняла усилия по выводу части производства из Китая в Индию и Вьетнам, где ещё нет наработанной производственной базы.

Эксперты Bloomberg считают, что разделение глобальной цепочки поставок угрожает ростом стоимости для обширной базы потребителей Apple.

Тем временем Apple готовит крупнейшее за пять лет обновление iPad Pro. Новая модель, которая выйдет в следующем году, станет первым масштабным обновлением устройства с 2018 года. Следующие модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на чип M3 нового поколения. Кроме того, это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями, которые используются в iPhone, начиная с модели X в 2017 году. Они более четкие и яркие, а также точнее передают цвета.

Ранее мы рассказывали о главных особенностях нового iPhone 15, презентация которого состоится в сентябре. Как ожидается, рамка 15 Pro и 15 Pro Max будет ультратонкой: шириной всего 1,55 мм, что является рекордом среди всех смартфонов.