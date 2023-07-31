За полтора месяца до традиционной сентябрьской презентации гаджетов Apple нового поколения авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман подготовил статью о том, что новенького предложит компания в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Материал Гурмана появился на сайте агентства.

Как ожидается, рамка 15 Pro и 15 Pro Max будет ультратонкой: шириной всего 1,55 мм, что является рекордом среди всех смартфонов.

На смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C, но у Pro-версий будут повышены скорости передачи данных чуть ли не до USB 4. Младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0.

В Pro-версиях боковые грани будут сделаны из титана, а не из нержавеющей стали. Материал испробован на Apple Watch Ultra – он более устойчив к царапинам и изгибам и заметно легче по сравнению со сталью.

В премиальных iPhone 15 появится новая настраиваемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов.

Заднее стекло смартфонов будет менее острым, чем раньше, что сделает удобней обхват. Pro-линейка получит новенький процессор Apple A17 Bionic, в смартфонах повысят энергоэффективность, обновят камеры. Их объективы получат новые линзы, а самый топовый 15 Pro Max обзаведется перископическим телеобъективом с зумом 5X или 6X.

Модели Pro могут подорожать на 100-200 долларов.

По слухам, в продажу новинки поступят на несколько недель позже презентации.

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