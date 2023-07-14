Борис Джонсон не смог предоставить свой WhatsApp для официального расследования по делу о пандемийных вечеринках в Великобритании, потому что не сумел вспомнить пароль к своему старому iPhone.

Об этом пишет Politico.

Как сообщается, были опасения, что iPhone может стереть сообщения, если неправильные цифры будут введены слишком много раз.

Сообщения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в WhatsApp, которые должны быть изучены в рамках расследования, хранятся на заблокированном с 2021 года телефоне. Телефон Джонсона, который он использовал в период пандемии, находится у его адвокатов. Политик был вынужден сменить его в 2021 году после того, как выяснилось, что его номер был выложен в общий доступ в сети.

Напомним, экс-премьер Британии попал в немилость из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года.

Тогда Джонсон признал участие в "локдаунных" тусовках, на которых издевались над теми, кто хотел помешать празднику, выпивали, нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях.

А в июне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил полномочия депутата после того, как ему сообщили, что он будет подвергнут санкциям за введение парламента в заблуждение в связи с заявлениями о вечеринках во время пандемии коронавируса.