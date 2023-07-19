Аукционный дом LCG Auctions продал смартфон iPhone первого поколения с памятью в 4 ГБ за 190 тысяч долларов, что в 380 раз превышает изначальную цену этой модели iPhone (в 2007 году ее цена в магазинах была 499 долларов).

Об этом говорится на официальном сайте организаторов торгов.

LCG Auctions называет смартфон "святым Граалем" за его "чрезвычайную редкость". Смартфон находится в идеальном состоянии, он даже не был распакован.

"Практически безупречная по поверхности и краям, герметичная заводская упаковка с оригинальными швами", - так аукционный дом описывает лот.

В 2007 году гаджет поступил в продажу вместе с 8-гигабайтной моделью, но большинство покупателей предпочли переплатить 100 долларов за удвоенный объем памяти, поэтому iPhone на 4 ГБ довольно быстро сняли с продажи.

Первоначальной ставкой за iPhone первого поколения было 10 тысяч долларов, продавцы же рассчитывали выручить за него до 100 тысяч долларов. На покупку смартфона подали 28 заявок.

В 2022 году iPhone той же модели, но на 8 ГБ, ушел с молотка за 39 тысяч долларов, а в феврале этого года - за 63 тысяч.

Как писала "Страна", ранее резюме Стива Джобса, с которым он пытался устроиться на работу, ушло с молотка за $174,757.

Также мы рассказывали, что найденные в мусоре старые сандалии с отпечатками ног Джобса ушли с молотка за 218 тысяч долларов.