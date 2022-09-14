Теперь на айфонах можно быстро создавать стикеры для телеграма. В новом обновлении iOS 16 появилась функция выделения объектов и добавления их в чат в виде стикеров. Весь алогритм укладывается в пять шагов:

Открываем нужную картинку на iPhone в приложении "Фото". Удерживаем палец на нужном объекте до его отделения. Другим пальцем переключаемся на Telegram. Наводим объект на поле ввода сообщения и отпускаем палец с объектом. Стикер распознаётся ботом и предлагает следующий шаг.

Напомним, недавно Apple сделала доступной операционную систему iOS 16. В ней обновлен экран блокировки: на нем пользователи смогут выбирать и изменять шрифты, фото из личной библиотеки для экрана и устанавливать различные виджеты. Apple также разработала функцию распознавания объектов прямо на фотографиях. С помощью новой функции Live text пользователи смогут распознавать текст на фото и видео.

А 7 сентября компания Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов. При этом 5 июня компания уже анонсировала повышение цен на iPhone по всему миру. Тогда уточнялось, что некоторые модели могут подорожать как раз на 100 долларов. Также представителями компании было сделано заявление о том, что рост цен коснётся не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.