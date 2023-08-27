Компания Apple готовит крупнейшее за пять лет обновление iPad Pro. Новая модель, которая выйдет в следующем году, станет первым масштабным обновлением устройства с 2018 года.

Об этом пишет Bloomberg.

"Планшет iPad Pro компании Apple впервые за полдесятка лет получит серьезную модернизацию, и это произойдет еще не скоро. Категория iPad - да и весь рынок планшетных компьютеров - сейчас находится в глубокой депрессии", - говорится в материале.

Следующие модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на чип M3 нового поколения. Кроме того, это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями, которые используются в iPhone, начиная с модели X в 2017 году. Они более четкие и яркие, а также точнее передают цвета.

Отмечается, что новые модели будут иметь диагональ 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, но более крупная модель сейчас имеет диагональ 12,9 дюйма.

Еще одна новинка, которая будет поставляться с новым iPad Pro, - обновленная клавиатура Magic Keyboard. Новый аксессуар сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук по сравнению с нынешней моделью и добавит более крупный трекпад.

Выход новых моделей ожидается не раньше весны или начала лета 2024 года.

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