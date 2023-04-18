Apple разрешит установку приложений из сторонних источников, а не только официального App Store, в следующем обновлении iOS 17.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его информации, это произойдет к началу следующего года.

Таким образом Apple выполнит новые законодательные требования Евросоюза о цифровых рынках (DMA), которые вступили в силу 1 ноября 2022 года.

Apple пыталась оспорить законопроект, однако в Европейском союзе настояли на его выполнении.

Напомним, в конце прошлого года агентство писало, что компания готовит такое нововведение. Bloomberg не исключало, что оно будет предусматривать требования Apple к сторонним приложениям. Рассматривалась также возможность платной проверки со стороны компании.

Также мы писали, что Apple остановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России. Смартфонов iPhone это пока не касается.

Кроме того, сообщалось, что Apple уходит из Китая. По данным Bloomberg, компания ускорила перевод процессов производства в другие страны.

Также мы писали, что Apple оснастит iPhone разъемом USB-C в этом году.