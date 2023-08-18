В России представили смартфон собственного производства под названием "Р-Фон".

Об этом сообщают российские издания.

Как пишут СМИ, смартфон работает на операционной системе Linux, имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

Диагональ дисплея аппарата - 6,7 дюйма. У смартфона три тыльных камеры, одна из них получила матрицу с разрешением в 50 Мп. Производитель отмечает, что емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Также смартфон оборудован датчиком отпечатка пальца и слотом под две сим-карты. Снизу у "Р-Фона" находится разъем для подключения наушников. Смартфон контролируется при помощи процессора MediaTek Helio G99.

В магазинах он должен появиться в следующем году по цене 40 000 рублей (около 15 тысяч гривен).

Ранее сотрудникам Кремля рекомендовали отказаться от американских iPhone из соображений безопасности. В Кремле считают, что iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

В то же время Apple отрицает работу со спецслужбами США и слежку за смартфонами российских дипломатов.