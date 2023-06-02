Компания Apple отрицает работу со спецслужбами США для заражения смартфонов российских дипломатов, о чем заявили в РФ.

Комментарий корпорации приводит агентство Reuters.

Там говорится, что компания "никогда не работала с каким-либо правительством для установки вируса на какие-либо устройства Apple и никогда не будет".

Российская ФСБ ранее объявила о раскрытии "разведывательной акции американских спецслужб", проведенной с использованием устройств американской компании.

Как утверждает российская спецслужба, якобы несколько тысяч смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами. В ФСБ заявляют, что ЦРУ через вирус на телефонах Apple вела слежку за мобильными российских дипломатов.

И что, кроме российских абонентов, якобы были выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

Напомним, что Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT, так как боится утечки данных.

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