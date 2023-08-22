Производитель смартфонов Apple предупредил об опасности заряжать iPhone в постели, особенно когда хозяин спит в непосредственной близости от устройства.

Как отметили в американской компании, длительная зарядка может привести к перегреву устройства и к угрозе возгорания постельного белья. По этой причине смартфоны вообще советуют заряжать на негорючей поверхности.

"Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам повреждению iPhone или другого имущества", — говорится в обновлённых правилах безопасности Apple.

В сети уже есть много видео, на которых батареи телефонов от Apple взрываются и загораются во время зарядки.

Ранее мы сообщали что в Харьковской области взорвавшийся на зарядке планшет убил девочку. По данным, опубликованным районной полицией, ребёнок играл на iPad во время его зарядки от сети 220 Вольт. Устройство взорвалось у неё в руках, девочка погибла от удара электрическим током.

Также мы рассказывали, что в 2022 году Apple попала в число крупнейших компании США, переживших кризис, из-за которого резко подешевели их акции.