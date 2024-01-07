В сети уже появилась первая информация о будущих iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Вебсайт MacRumors создал серию макетов на основе внутренних разработок Apple и информации о линейке Apple iPhone 2024 года.

Впервые за многие годы смартфоны увеличат в размерах — нынешние "про" версии будут иметь 6,3- и 6,9-дюймовые дисплеи. А размеры базовых моделей останутся неизменными. Новые размеры позволят установить более крупные батареи с лучшей емкостью.

Кнопка "Действие", как у модели 15 Pro, останется. А с другой стороны внизу должна появиться еще одна кнопка, которая будет отвечать за запуск камеры и съемку видео.

Известны основные новшества в линейке iPhone 16. Среди них – внедрение искусственного интеллекта и использование мощных чипсетов, а также обновление iOS 18, которое станет самым значительным за последние годы.

Добавят искусственный интеллект и супермощные чипсеты.

Также, вероятно, компания сменит систему охлаждения в новых смартфонах, чтобы они не перегревались даже при пиковых нагрузках.

Напомним, в сентябре 2023 Apple показала iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Смартфоны выполнены из на 75% переработанного алюминия, 100% переработанного кобальта, 100% переработанной меди и стекла.

Ранее мы писали, что компания Apple готовит крупнейшее за пять лет обновление iPad Pro.