Американская компания Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Смартфоны получили вырез Dynamic Island, как в iPhone 14 Pro - теперь это новый стандарт для всех гаджетов компании.

Новые аппараты выполнены из на 75% переработанного алюминия, 100% переработанного кобальта, 100% переработанной меди и стекла. Они оснащены обновленным OLED-дисплеем Super Retina Display со специальным керамическим покрытием, призванным защитить телефон от механического воздействия. Его пиковая яркость достигает 2000 нит. iPhone 15 получил 6,1-дюймовый экран, а модель 15 Plus - 6,7-дюймовый. Рамки экрана стали тоньше.

В iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеется большая 48-мегапиксельная камера, умеющая распознавать портреты не только людей, но и животных. Вторая камера на 12 мегапикселей. Новые гаджеты могут снимать с двукратным оптическим зумом, запечатлевать всю сцену целиком или нужную область кадра.

Гаджеты работают под управлением чипа Apple A16 Bionic, который потребляет на 20% меньше энергии, чем его предшественник. Одного заряда батареи, утверждают в компании, будет хватать на весь день. Также в телефоны интегрирован новейший чип U2. Он же используется и в новых Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra.

Телефоны имеют опцию подключения к спутнику (но не факт, что во всех регионах мира). Памяти в них одинаково - 128 Гб. Для зарядки устройства теперь будет использоваться кабель USB-C.

Доступны новые смартфоны в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом. iPhone 15 стоит от $799, iPhone 15 Plus - от $899. Продажи стартуют 22 сентября. Предзаказ открывается сегодня.

Apple Watch девятой серии получили новый чип с лучшей производительностью и высокой скоростью, в два раза улучшилась способность устройства к машинному обучению, дисплей стал ярче, голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды, но пока только на английском и китайском. Устройство будет отвечать на двойное касание большого и указательного пальца той руки, на которую надето.

Недавно мы сообщали, что Apple впервые за пять лет готовится к выпуску нового планшета iPad Pro.

Также "Страна" писала, что акции компании упали почти на 3% за два дня после новостей о возможном запрете iPhone среди китайских чиновников.