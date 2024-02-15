Патрульному полицейскому в городе Сумы пришлось принимать роды у местной жительницы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Фейсбуке.

"У 33-летней женщины начались активные схватки. Но она не подпускала к себе врачей, поэтому те обратились за помощью на линию 102. Наш патрульный Дмитрий Зуенко без колебаний стал ассистентом, помог уговорить испуганную женщину и принять роды. Уже через 15 минут на свет появилась здоровая девочка," - сообщает Билошицкий.

Ранее появилось видео, как в Днепре женщина родила девочку прямо в такси, роды принял муж.

Супружеская пара уже ехала в роддом, но на полпути стало понятно, что ребенок решил появиться на свет прямо сейчас и ждать до роддома не намерен. Таксист остановил авто и вызвал скорую. Тем временем муж уже принимал роды у жены.

В этот момент мимо проезжали патрульные полицейские - они остановились, чтобы узнать, что случилось. Семейная пара попросила их подождать и потом сопроводить до больницы.

Мы также сообщали, что украинка экстренно приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок.