На Ровенщине 44-летняя женщина родила своего семнадцатого ребёнка.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Ровенского перинатального центра в Фейсбуке.

Учреждение пишет, что у женщины появился сын, который стал семнадцатым ребёнком в семье.

"У нас случилось очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребёнка. В её семье восемь мальчиков и восемь девочек, и сейчас родился девятый мальчик. Мы поздравляем маму-героиню с рождением малыша", - сообщает Ровенский областной перинатальный центр.

Ранее мы рассказывали, как во Львове женщина родила шестнадцатого ребёнка.

"Эта женщина могла бы войти в Книгу Гиннеса. Её рекорд - это ее дети.16-е роды. Последние 12 произошли в нашем родильном отделении", - рассказали в больнице, где появился на свет малыш.

Также мы писали о матери-героине из Житомирской области, утверждавшей, что она не остановится на рождении 16 детей.

"У меня 9 юношей и 7 девушек, семья дружная, всегда друг другу помогаем, нет таких проблем, чтобы "ах" и "ох". В школу ходят, учатся, на работу. У нас никогда в семье не было планирования. Даст Бог, придем за семнадцатым, восемнадцатым ребёнком, чтобы планировать, рассчитывать там на что-то - такого нет", - рассказала журналистам женщина.