В последнее время представители власти часто заявляют о том, что намерены послать на передовую солдат, которые находятся в тылу. Причем говорится, что на передовой от силы находится 300 тысяч бойцов, а в тылу почему-то в 2-3 раза больше.

Также заявляют, что новый главком Александр Сырский уже провел аудит личного состава ВСУ и обнаружил много военных, которые "никогда пороха не нюхали".

То есть власти дают понять, что рассматривают как одно из решений проблемы нехватки солдат на фронте переброску на передовую частей из тыла.

"Страна" выяснила, много ли на самом деле тыловых военных и реально ли закрыть проблему таким способом.

Примерные цифры пропорции боевых и тыловых служащих ВСУ озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк – около 300 тысяч побывало в реальных боях, 700 тысяч служит в тылу. Стоит отметить, что цифра в 300 тысяч воевавших в боях не отражает реального количества ветеранов.

Так как эти 300 тысяч лишь те, кто остались в строю, за скобками остались получившие тяжелые ранения и комиссованные из армии, а также погибшие.

Идея замены и ротаций боевых подразделений на тыловые не нова. Но, как считают сами военные, большого пополнения для частей на передовой она не даст.

"Нужно разделять несколько составляющих в подразделениях в тылу, - говорит "Стране" один из офицеров ВСУ.

Первая - это объективно необходимые для обеспечения функционирования тыла части. Аксиомой является то, что на одного бойца на передовой, работает несколько военных в тылу, обеспечивающих логистику и другие задачи. Плюс медицинские службы, плюс штабы, аппарат командования. Помимо задач обеспечения, речь также идет об охране тыловых военных объектов – складах, аэродромах, ремонтных базах.

А также важных объектах экономики – транспортных узлов, военных заводов, критической инфраструктуры. Нельзя также забывать о том, что на границе нескольких областей РФ и Белоруссии, Украина также вынуждена держать очень значительные силы, хотя там активных боевых действий не ведется.

Также формально в тылу находятся системы ПВО, хотя они в реальности каждый день на боевом дежурстве. В общем, большая часть тыловых подразделений выполняют свои необходимые функции, без которых система обороны обойтись не может. В то же время, безусловно, есть и часть военных в тылу, которые находятся там необоснованно.

Во-первых, это "мертвые души" или "невидимки" — люди, которые числятся в подразделениях, но реально там не служат. Часто это родственники командиров. Зарплату они делят между собой или командиры целиком ее себе в карман кладут. Но "мертвые души" на фронт отправить трудно - их ещё найти и поймать надо.

Во-вторых, это люди, которые всеми правдами и неправдами пытаются избежать "передка". Чем дальше в тыл, тем больше военных. Это бросается в глаза любому фронтовику, который хоть раз бывал в отпуске. В том же Краматорске или Славянске огромное количество военных. Даже в штабах действующих подразделений на фронте толпы солдат и офицеров. Это такие скрытые уклонисты, которые являются питательной средой для коррупции.

Не секрет, что в некоторых подразделениях командиры берут взятки с подчиненных за не отправление на передовую. За это нужно отдать от десяти тысяч гривен – это называют "штрафом", хотя деньги идут в карман начальству.

Некоторые договариваются, платят половину зарплаты и постоянно задействованы при штабе. Коррупция процветает и в тыловых частях. Часто взятки требуют за возможность служить в охране штаба или склада поближе к дому. Такая служба возле дома будет стоить от четверти до трети зарплаты в карман начальнику каждый месяц. Вот как раз таких скрытых уклонистов и можно выявлять и отправлять на фронт.

Но, во-первых, их в общей массе военных не так уж и много. Гораздо меньше тех, кто реально выполняет свои функции в тылу. Во-вторых, кто их будет выявлять, если командиры "в схеме"? Естественно, командиры не будут заинтересованы в потере такого источника дохода, а потому любые аудиты реальной картины не покажут".