В России пользователям стал доступен просмотр новых роликов в ТикТоке, а также возможность выкладывать собственные видео без VPN, модов (то есть модификаций приложения) и вытаскивания симки.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пользователи в РФ с гаджетами на операционных системах iOS и Android вновь могут смотреть видео и выкладывать ролики в соцсеть. Хотя у некоторых платформа еще не заработала: при заходе появляется объявление об ограничении некоторых функций.

Согласно опросам телеграм-каналов, соцсеть стала доступна в полном объеме только 18% пользователей.

В компании BiteDance, которой принадлежит ТикТок, возобновление работы соцсети на территории России пока не подтвердили и не прокомментировали.

ТикТок приостановил стриминг и размещение новых видео в России в марте 2022 года. Это решение было связано с законом о распространении фейков о российской армии. После этого россияне не могли смотреть контент, созданный вне страны.

Между тем в Украине готовят законопроект о регулировании дезинформации и пропаганды в медиа и соцсетях, в том числе в Телеграме, ТикТоке и Ютубе.