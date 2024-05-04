Помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева – Эрола Велиева - задержали в аэропорту Молдовы по запросу из РФ.

О задержании сообщил глава "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Велиева "отвели в отдельное помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать (допрашивать?) сотрудники Службы антитеррора".

"Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесённых Россией в "список террористов", подлежащих аресту", – подчеркнул он.

Позже, по словам Чубарова, Велиева отпустили.

В 2018 году ФСБ обвинила Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму. Как утверждали в РФ, он пытался организовать поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о присвоении Мустафе Джемилеву звания Героя Украины.

Информация прозвучала в ходе вечернего видеообращения Зеленского 13 ноября 2023 года.

Мы также публиковали фото, на котором Джемилев встретился на яхте с турецким криминальным авторитетом.