В аэропорту Молдовы задержали помощника нардепа Джемилева по запросу из РФ
Помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева – Эрола Велиева - задержали в аэропорту Молдовы по запросу из РФ.
О задержании сообщил глава "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, Велиева "отвели в отдельное помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать (допрашивать?) сотрудники Службы антитеррора".
"Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесённых Россией в "список террористов", подлежащих аресту", – подчеркнул он.
Позже, по словам Чубарова, Велиева отпустили.
В 2018 году ФСБ обвинила Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму. Как утверждали в РФ, он пытался организовать поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о присвоении Мустафе Джемилеву звания Героя Украины.
Информация прозвучала в ходе вечернего видеообращения Зеленского 13 ноября 2023 года.
Мы также публиковали фото, на котором Джемилев встретился на яхте с турецким криминальным авторитетом.